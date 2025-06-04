Продажи новых легковых автомобилей в России упали на 28% в мае

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В прошлом месяце в России было продано 91,2 тысячи новых легковых автомобилей, что стало на 28,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

При этом лидером по продажам остается Lada, на долю которой пришлось 28% рынка (25,6 тысячи экземпляров). В число популярных иностранных брендов вошли Haval (10,6 тысячи единиц), Chery (9 780), Geely и Changan (6 299 и 5 639 соответственно). Топ замкнули Belgee, Jetour, Omoda, Solaris и Jaecoo.

При этом у 7 из 10 марок была замечена отрицательная динамика продаж. Самая сильная была выявлена у Omoda (-53,3% год к году). Вместе с тем продажи выросли у Belgee (+0,4%), Jetour (+8,3%) и Solaris (+69,7%).

Всего с начала года в России продали 440,3 тысячи новых легковых автомобилей, что оказалось на 26% меньше, чем за такой же период прошлого года. Снижение продаж было зафиксировано у 6 брендов, а сильнее всего просел Geely (-49,3%). Лучший рост был отмечен у Solaris (в 3,6 раза).

Ранее компания "Киа Россия и СНГ" отозвала 55,35 тысячи автомобилей из-за риска короткого замыкания в моторном отсеке. Речь шла про кроссоверы Kia Sorento, хетчбэки Soul и седаны Cerato, выпущенные с 2010 по 2016 год. Росстандарт разместил VIN-коды автомобилей, владельцам которых необходимо было посетить дилеров.

