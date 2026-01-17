Прощание с актером Игорем Золотовицким завершилось в театре МХТ имени Чехова

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Прощание с советским и российским актером, ректором школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким завершилось на сцене МХТ имени А. П. Чехова.

Траурную церемонию посетили сотни людей, включая коллег, друзей, родных и учеников Золотовицкого, которые принесли цветы к сцене, где находился гроб с артистом.

На прощании была также зачитана телеграмма Сергея Собянина, который выразил соболезнования в связи со смертью актера. Мэр назвал Золотовицкого талантливым режиссером, актером и педагогом, который "оставил яркий свет в отечественном искусстве".

В 13:00 по московскому времени в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной состоится отпевание. После артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Золотовицкий скончался в больнице утром 14 января. По данным СМИ, 64-летний актер умер от онкологического заболевания.

В разные периоды своей жизни артист играл в постановках нескольких театров. В частности, он принимал участие в спектаклях "Борис Годунов", "Самое главное", "№ 13" , "Изображая жертву", "Иванов" и других. В качестве режиссера он поставил представление "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя "Шинель", а также пьесу "Женитьба".

Кроме того, актер снялся в более чем 60 фильмах, в том числе в "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной", "Егорка" и "Одесский пароход". С 1989-го он преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года – работал ректором в учреждении.

Помимо этого, с 2011-го Золотовицкий занимал должность директора Центрального Дома актера имени А. А. Яблочкиной.

