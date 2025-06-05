05 июня, 07:45Транспорт
Первые беспилотные такси могут выйти на дороги России уже в 2027 году
Беспилотные такси могут появиться в России уже через несколько лет – к 2027 году. Об этом рассказали эксперты в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России". По их словам, государство активно поддерживает развитие автономного транспорта и создает условия для внедрения технологий.
Опытные образцы начали тестировать еще в 2023 году – Россия стала первой в Европе, где запустили такой проект. Сейчас беспилотные такси проходят испытания, в том числе в московском районе Ясенево.
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