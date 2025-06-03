Российским авиаперевозчикам ограничат число отказов при овербукинге

Российским авиаперевозчикам установят лимит отказов при овербукинге (когда число проданных билетов на рейс превышает количество мест в салоне. – Прим. ред.). О возможных поправках в законодательство сообщили в юридическом департаменте "Аэрофлота".

Как правило, овербукинг применяют, чтобы не потерять деньги, если вдруг пассажир передумал лететь. В случае принятия закона количество отказов компании клиенту будет строго регламентировано, а перевозчики будут отчитываться перед Минтрансом или Росавиацией.

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