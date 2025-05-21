В столице приступили к тестированию первого беспилотного катера

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты Центра перспективных разработок начали тестировать в Москве первый беспилотный катер для Главного управления на транспорте МВД России. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов указал, что беспилотный катер поможет полиции в выявлении нарушений в акватории Москвы-реки. Они будут фиксироваться в автоматическом режиме, уточнил вице-мэр.

Кроме того, беспилотный катер сможет точно и эффективно выполнять задачи без вмешательства человека. При этом ему не нужны перерывы и отпуска для выполнения своей работы. Также судно не загрязняет окружающую среду, поскольку функционирует на электричестве. Вдобавок департамент указал на надежность данной разработки, так как она защищена от внешнего вмешательства.

Сейчас, по словам Ликсутова, специалисты дорабатывают программное обеспечение катера, чтобы он мог курсировать по заданной траектории, определять замкнутый периметр и обходить препятствия. При этом судно уже оснащено всем необходимым оборудованием.

"По поручению Сергея Собянина мы внедряем в столичном транспорте уникальные в мире беспилотные технологии. Они послужат полезными инновациями для органов правопорядка", – заключил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

Ранее в Московском метрополитене началась подготовка к первому этапу запуска беспилотного поезда на Большой кольцевой линии. Для обеспечения движения линию оборудуют сетью 5G, которая позволит наладить сверхбыструю связь взаимодействия с инфраструктурой.

Запуск беспилотного движения станет историческим событием для столичного метрополитена, отметил Ликсутов. По его словам, инновационный проект обладает значительным потенциалом. После завершения обустройства БКЛ технология появится и на других линиях.

