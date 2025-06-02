"Мой район. Новости": цифровая навигация появится на станциях московского метро

Цифровая навигация появится на станциях московского метро. Она поможет найти нужную платформу или переход. Такая уже есть на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ). Помимо цифровых указателей, работают турникеты с вертикальной панелью оплаты и стойка "Живое общение".

Преимущество цифровой навигации в том, что она гораздо ярче обычной. За счет того, что картинка может меняться, есть возможность разместить там гораздо больше информации для пассажиров. Кроме того, такие указатели не нужно постоянно обновлять вручную.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".