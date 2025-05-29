Движение поездов на МЦД-3 изменится 31 мая и 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание поездов на МЦД-3 изменится 31 мая и 1 июня – в эти дни интервалы движения составов будут увеличены, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На Казанском направлении и станции Митьково с начала движения поездов и до 10:30 интервалы будут увеличены до 1 часа на участке от Люберец до Ипподрома. Для проезда от и до вокзала будут доступны поезда, следующие по 3-му и 4-му путям с остановками на станциях Раменское, Отдых, Люберцы (в Москву) и Люберцы, Фабричная, Раменское (из Москвы).

"На участке Панки – Быково поезда в обе стороны следуют по пути на Зеленоград-Крюково. Уточняйте информацию о пути отправления поезда на табло станций", – призвали в департаменте.

Кроме того, будет сокращен режим работы диаметральных поездов: последние поезда с остановки Зеленоград-Крюково и Ипподрома отправятся в 23:22, при этом интервалы движения поездов на Митьково будут увеличены до 30 минут.

На Ленинградском направлении с начала движения и до 12:00 интервалы движения будут частично увеличены до 25 минут, а часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до Химок.

"Перед поездкой сверяйтесь с расписанием пригородных и городских поездов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений. Планируйте поездки заранее", – призвали в Дептрансе.

Кроме того, на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги и МЦД-3 продолжает действовать измененное расписание до 28 июля. График движения поездов изменился из-за за модернизации инфраструктуры. Часть электропоездов на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково отменены, а ряд поездов ходят укороченным маршрутом.

