Платформа № 1 на станции Царицыно закроется на реконструкцию с 1 июня

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Платформа № 1 на станции Царицыно, откуда приезжают и отправляются поезда дальнего следования, закроется на реконструкцию с 1 июня до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

На протяжении трех месяцев специалисты будут проводить работы по интеграции платформы с новым вестибюлем. В связи с этим высадка и посадка пассажиров на некоторые пригородные поезда будет осуществляться на платформах № 2, 3 и 4.

Кроме того, четыре электропоезда Курского направления – № 6001 и 6005 сообщением Царицыно – Серпухов, а также № 6009 и 6025 сообщением Царицыно – Чехов будут выезжать с остановки Покровское вместо Царицыно. Также ряд составов проследует от Подольска до Царицына без остановки, кроме 26–27 июля и 2–3 августа.

Помимо этого, поезда № 6019, 6021 и 6012 не будут проезжать на участке от Царицына до Подольска, а составы № 6430 Новоиерусалимская – Царицыно и № 6352/6351 Румянцево – Царицыно будут заканчивать свои маршруты на платформе Москворечье. Между тем Покровское будет конечной остановкой для поезда № 6030 Серпухов – Царицыно.

В связи с этими ограничениями представители МЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее изучить изменения в графике движения пригородных поездов.

С обновленным расписанием можно ознакомиться на вокзалах и остановках, а также на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".

Ранее МЖД предупреждала, что изменит расписание пригородных поездов на шести направлениях – Киевском, Горьковском, Павелецком, Белорусском, Рижском и Курском – в связи с модернизацией инфраструктуры. Например, ремонт путей между Бирюлево-Товарной и Домодедово проходит в несколько этапов: с 26 по 28 мая и с 31 мая по 1 июня.

