Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 26–28 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 26 по 28 мая, предупредили в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Корректировка связана с проведением в указанный период на участке Дорошиха – Тверь ремонтных работ по модернизации второго главного пути и замене стрелочного перевода на станции Спирово, пояснили в компании.

Таким образом, под отмену подпадет поезд № 7548 на участке Москва – Зеленоград-Крюково. Также часть составов, идущих по маршрут Тверь – Бологое – Тверь, не будет курсировать на всем пути следования.

В МТППК призвали заранее узнавать все изменения на информационных стендах станций, на сайте компании в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Вместе с тем график изменится и у поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3). После 20:00 23 мая и до конца 25 мая интервал движения увеличится до 30 минут, отправление последних электричек с Зеленограда-Крюкова до Ипподрома назначено на 23:42.

На Казанском направлении интервалы могут увеличиться до 20 минут, а на станции Митьково – до 40 минут.

