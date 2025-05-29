Электробус особо большого класса начали тестировать в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве начали тестировать новый электробус особо большого класса КАМАЗ-6292. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Современный транспорт вышел на экспресс-маршрут е10, который проходит от станции метро "Саларьево" до "Китай-города". В среднем на этом направлении в будние дни совершают свыше 18 тысяч поездок.

Новый электробус будет тестироваться в разных погодных условиях. Специалисты оценят технические характеристики, ходовые качества и комфорт для пассажиров. По итогам будет рассмотрен вопрос закупки сочлененных электробусов для работы на самых востребованных маршрутах.

Запас хода нового транспортного средства на одном заряде составляет не менее 135 километров. В салоне сделали 47 посадочных мест и 2 места увеличенной площади. Внутри электробуса расположены кнопки адресного открытия дверей и вызова водителя, медиаэкраны, валидаторы, разъемы USB-А и Type-C для зарядки гаджетов.

"Инновационный электробус особо большого класса в тестовом режиме вышел на экспресс-маршрут е10, который соединяет 5 округов столицы. За счет повышенной вместимости такая модель обеспечивает комфортные поездки еще большему числу пассажиров. Планируем, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдет на электротягу", – сказал Ликсутов.

Ранее на всех площадках ГУП "Мосгортранс" начала работать система назначения водителей на маршрут с помощью искусственного интеллекта. Она подбирает смены с учетом времени для работы и отдыха, а также подбирает подходящий транспорт.

Систему внедрили на всех 25 автобусных и электробусных площадках предприятия, что позволило улучшить условия труда для более 13 тысяч водителей.