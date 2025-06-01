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Новости

01 июня, 08:10

Транспорт

"Мой район. Новости": на маршруте экспресса Е10 протестировали новый электробус-гармошку

"Мой район. Новости": на маршруте экспресса Е10 протестировали новый электробус-гармошку

Движение поездов на участке оранжевой линии метро временно приостановлено

Участок оранжевой линии метро Москвы временно закрыт 31 мая и 1 июня

Поезда временно перестанут ходить по участку Калужско-Рижской линии метро

Поезда временно не будут ходить между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская"

Поезда не будут ходить по участку Калужско-Рижской линии метро 31 мая и 1 июня

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать по маршруту № 892 в Москве

"Мой район. Новости": несколько станций временно закроют на Калужско-Рижской линии метро

Поезда временно перестали ходить по участку Калужско-Рижской линии метро

В столице временно перекроют движение на нескольких набережных и центральных улицах

На юго-западе Москвы начались испытания нового электробуса особо большого класса. Модель КАМАЗ-6292 запустили на экспресс-маршруте Е10, соединяющем станции метро "Саларьево" и "Китай-город". Это первый электробус-гармошка в столичном автопарке – он почти вдвое длиннее обычного.

В салоне – 47 посадочных мест, несколько экранов, современная климатическая система и четыре валидатора. Испытания машины пройдут в разные сезоны и погодные условия, чтобы оценить её устойчивость и удобство для пассажиров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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