"Мой район. Новости": на маршруте экспресса Е10 протестировали новый электробус-гармошку

На юго-западе Москвы начались испытания нового электробуса особо большого класса. Модель КАМАЗ-6292 запустили на экспресс-маршруте Е10, соединяющем станции метро "Саларьево" и "Китай-город". Это первый электробус-гармошка в столичном автопарке – он почти вдвое длиннее обычного.

В салоне – 47 посадочных мест, несколько экранов, современная климатическая система и четыре валидатора. Испытания машины пройдут в разные сезоны и погодные условия, чтобы оценить её устойчивость и удобство для пассажиров.

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