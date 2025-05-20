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Новости

20 мая, 01:30

Технологии

В Москве начали разрабатывать ПДД для роботов-курьеров

В Москве начали разрабатывать ПДД для роботов-курьеров

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Для передвижения роботов-курьеров по Москве создаются специальные правила. Сейчас в городе работают около 200 таких доставщиков. Они оснащены датчиками и навигацией, которые позволяют им ориентироваться в пространстве. Роверы смогут передвигаться по тротуарам, велодорожкам и обочинам, а скорость ограничат до 25 километров в час на проезжей части и 10 – на пешеходных зонах.

Каждому роботу присвоят номер, QR-код и оборудуют лидаром. В случае ДТП пострадавшим будут доступны страховые выплаты до 500 тысяч рублей. Тестирование системы идет также в Петербурге и Иннополисе, а в будущем может охватить еще 20 регионов. Власти уверены – рободоставка станет частью привычной городской логистики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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