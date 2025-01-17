Sony отменила разработку двух многопользовательских онлайн-игр

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Компания Sony сообщила о прекращении разработки двух многопользовательских онлайн-игр от студий Bend и Bluepoint Games для консолей PlayStation. Об этом пишет "Интерфакс".

Bluepoint вела разработку игры по мотивам известной серии God of War, а Bend – онлайн-шутер с открытым миром, который основан на игровых механиках Days Gone.

Компания сообщила, что закрытие студий не планируется, а Sony продолжит сотрудничество, чтобы определить их следующие проекты.

Последние несколько лет Sony делает вклад в разработку игр с интегрированной монетизацией. В основном это многопользовательские игры с возможностью осуществления микротранзакций для оплаты подписки или покупки игровых предметов и валюты.

The Economist отмечает, что в случае успеха подобные проекты могут стать весьма прибыльными. Но успех игр Sony, по мнению издания, был неоднозначным. Вышедший в прошлом году командный шутер Helldivers 2 за первые три месяца был продан более чем в 12 миллионов копий, однако в то же время игра Concord стала коммерческим провалом и была снята с продаж через две недели после релиза.

Большинство игр, разработанных для PlayStation, являются однопользовательскими, поэтому решение компании вкладываться в многопользовательские игры всегда казалось большим риском. Так, в 2023 году Sony анонсировала 12 онлайн-игр, из которых в разработке осталось всего пять.

В прошлом году Sony назвала PlayStation 2 самой продаваемой консолью в истории. В опубликованном отчете указано, что число проданных консолей составило 160 миллионов единиц. На втором месте оказалась Nintendo DS, выпущенная в 2004 году и проданная в количестве 154 миллионов единиц.

