Sony: PlayStation 2 является самой продаваемой консолью в истории

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PlayStation 2 остается самой продаваемой консолью в истории. Об этом стало известно из нового отчета компании Sony о продажах игровой системы, опубликованного на сайте.

В отчете указано, что PlayStation 2 продали в количестве 160 миллионов единиц. Последний раз компания сообщала о продажах этой консоли в 2012 году. Тогда говорилось о продаже 155 миллионов устройств, что свидетельствует о том, что с того момента было продано 5 миллионов PlayStation 2, несмотря на то что ее производство завершилось в 2013 году.

После PlayStation 2 самой популярной консолью стала Nintendo DS, которую впервые выпустили в 2004-м. Она продана в количестве 154 миллионов единиц. На третьем месте по продажам оказалась Nintendo Switch с 146 миллионами единиц.

Ранее СМИ писали, что Sony работает над созданием нового портативного устройства, на котором будут доступны игры для PlayStation 5. Новая консоль будет полностью автономной.

Как утверждают журналисты, разработка нового устройства может занять еще несколько лет. Кроме того, планы корпорации могут измениться.