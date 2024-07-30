Эксперт Лидбеттер: новый баг может привести к блокировке консолей Xbox One

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Fabian Sommer

Новый баг может привести к блокировке консолей Xbox One. Критическую ошибку в первых ревизиях консолей выявил эксперт портала Digital Foundry Ричард Лидбеттер, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Eurogamer.

Отмечается, что некоторые модели Xbox One первой волны могут лишиться возможности обновлять прошивку. Это в итоге приведет к недоступности всех сетевых функций, но главный экран и игры на физических носителях продолжат работать.

При этом попытка сброса до заводских настроек приводит к полной блокировке и лишает консоль базовых возможностей. Обновление прошивки невозможно ни через интернет, ни с использованием USB, добавили в сообщении.

Проблема затрагивает консоли со старой прошивкой 2017–2018 годов. На более новых моделях баг не обнаружили.

Как отметил Лидбеттер, Microsoft подтвердила осведомленность о проблеме и намерение ее устранить. Эксперт также призвал платформодержателей разработать протоколы, которые бы могли обеспечить работоспособность старых устройств независимо от их возраста и доступа к сети.

Ранее сообщалось, что игры с приставок появятся в App Store. Компания Apple разрешила публикацию игровых эмуляторов. Игры должны быть интегрированы в приложения посредством технологии HTML5.

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