Выручка Apple в России в 2023 году упала более чем в 23 раза

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Компания Apple предоставила отчет о своей деятельности в 2024 году в России, по которому выручка корпорации упала более чем в 23 раза за прошлый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФНС.

Так, в отчете сказано, что в 2022 году выручка компании составляла примерно 85 миллиардов рублей, а за прошлый год она упала до 3,6 миллиарда рублей, то есть снижение произошло в 23,6 раза. При этом доход, который получает корпорация, формируется от продажи iPhone, Mac, iPad и иных продуктов Apple.

Кроме того, если за 2022 год убыток компании составил 6,5 миллиарда рублей, то в прошлом году ситуация улучшилась – убыток достиг 1 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что смартфон iPhone 12, вышедший осенью 2020 года, подешевел на 30% в российских интернет-магазинах. По данным СМИ, на старте продаж базовый смартфон стоил около 80 тысяч рублей. Сейчас же средняя цена достигает 50 тысяч рублей, однако на одной из интернет-площадок устройство можно приобрести за 47,9–48 тысяч рублей.



В России также на 30% подешевел базовый iPhone 15. После старта продаж его можно было купить за 125–170 тысяч рублей, однако на данный момент его минимальная цена начинается от 86 тысяч рублей.

