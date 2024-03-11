В России рекордно подешевел iPhone 12

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смартфон iPhone 12, вышедший осенью 2020 года, подешевел на 30% в российских интернет-магазинах, пишет Hi-Tech Mail.ru.

По их данным, на старте продаж базовый смартфон стоил около 80 тысяч рублей. Сейчас же средняя цена достигает 50 тысяч рублей, однако на одной из интернет-площадок устройство можно приобрести за 47,9–48 тысяч рублей.



iPhone 12, напомнили эксперты, оснащен 6,1-дюймовым экраном с разрешением 1 170 на 2 532 пикселя, процессором Apple A14 Bionic, 4 гигабайтами оперативной памяти и от 64 до 256 гигабайт встроенной памяти в зависимости от комплектации.

Телефон работает на iOS 14.1, однако его все еще можно обновить до самой последней модификации прошивки iOS 17.4, добавили аналитики.

До этого стало известно, что в России также на 30% подешевел базовый iPhone 15. После старта продаж его можно было купить за 125–170 тысяч рублей, однако на данный момент его минимальная цена начинается от 86 тысяч рублей.

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