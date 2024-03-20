Роскачество оценило угрозу отключения смартфонов Apple и Google в РФ

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У компаний Google и Apple есть техническая возможность отключить все смартфоны в РФ, однако от этого сильно пострадает их репутация, заявил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Так эксперт прокомментировал недавние слова депутата Госдумы Антона Горелкина о том, что два крупнейших разработчика смартфонов способны отключить все iPhone и телефоны с системой Android в России.

"Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства", – приводит РИА Новости его слова.

Кузьменко обратил внимание, что телефоны компании Apple в таком случае сотрут все данные и будут находиться в состоянии блокировки. В свою очередь, владельцы Android смогут сохранить информацию, однако сам гаджет вернуть к нормальной работе уже не получится, считает эксперт.

По его мнению, компании не станут отключать все телефоны в РФ. Он подчеркнул, что на смартфонах не указано, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении не предусмотрены подобные условия блокировки. Кроме того, результатом такого шага станут многомилионные иски, добавил Кузьменко.

Также будет сложно и крайне затратно отделить телефоны иностранцев, которые находятся с рабочим визитом в России или приезжают к родственникам, от смартфонов граждан РФ, резюмировал он.

Ранее американская компания Apple выпустила бета-версию iOS 17.4. Те, кто установил себе обновление, столкнулись с проблемой в работе веб-приложений PWA.

В свою очередь, менеджер проектов Touch Instinct Глеб Мещеряков подтвердил, что у жителей ЕС появился запрет на установку и запуск веб-приложений на iOS 17.4, что связано с внедрением разных движков и браузеров по умолчанию. Однако на территории России ограничения не вводились, все работает как прежде, подчеркнул он.



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