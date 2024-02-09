Эксперт рассказал, ограничит ли Apple работу веб-приложений в iOS 17.4

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поклонникам яблочных гаджетов не стоит раньше времени переживать о возможных проблемах с веб-приложениями из-за установки iOS 17.4. Об этом Москве 24 рассказал техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

Ранее американская компания Apple выпустила бета-версию iOS 17.4. Те, кто установил себе обновление, столкнулись с проблемой в работе веб-приложений PWA. Операционная система не дает им запускаться в собственном окне, а открывает во вкладке в Safari. Таким образом, веб-приложения фактически стали обычными ярлыками веб-сайтов.

Петухов напомнил, что PWA очень полезны для россиян, у которых, например, нет доступа к удаленным из App Store приложениям банков, подпавших под санкции.





Валентин Петухов (Wylsacom) техноблогер В iOS были так называемые мобильные версии приложений, которые открываются без интерфейса браузера. Таким образом, это просто веб-приложение. Сейчас же в последней бета-версии iOS 17.4. все открывается криво-косо.

Вместе с тем эксперт посоветовал не делать поспешных выводов и дождаться выхода финальной версии iOS 17.4, которая запланирована на март.

В свою очередь, менеджер проектов Touch Instinct Глеб Мещеряков в разговоре с РБК подтвердил, что у жителей ЕС действительно появился запрет на установку и запуск веб-приложений, что связано с внедрением разных движков и браузеров по умолчанию, однако на территории России ограничения не вводились, все работает как прежде. О том, что в России веб-приложения на iOS 17.4 работают, также пишет портал iPhones.ru.

Ранее российских пользователей предупредили об опасности некоторых мобильных приложений. В частности, речь идет о программах, которые требуют предоставить им доступ к микрофону устройства. Отмечается, что они могут выполнять шпионские функции.

