Минцифры обяжет Apple разрешать загружать сторонние приложения в России

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Минцифры планирует уже весной внести в Госдуму законопроект, который обяжет Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

Глава ведомства подчеркнул, что сейчас документ дорабатывается по предложениям администрации президента. Речь идет о законопроекте, который представили еще в декабре 2022 года – после того, как из магазинов Apple и Google начали удалять мобильные приложения российских подсанкционных компаний, преимущественно банков.

Ожидается, что под регулирование подпадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов. Их обяжут обеспечивать установку всех приложений на равных условиях.

В прошлом году американская компания Apple остановила работу российского раздела своего официального сайта. Теперь при переходе по адресу apple.ru автоматически открывается русскоязычная страница техподдержки. На этой странице находится справочная информация о неполадках в работе гаджетов Apple.

В августе 2023 года американская компания Google начала блокировать сервисы Google Workspace, куда входят корпоративная почта, "Google Документы", "Google Диск" и другое для российских организаций, находящихся под санкциями.

По данным IT-компании, после блокировки сервисов сотрудники не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs. Из-за этого появились риски финансовых и репутационных потерь, так как почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google.