Фейковое приложение "Тинькофф Банка" появилось в AppStore

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Фейковое приложение "Тинькофф Банка" появилось в магазине Apple для iOS. Об этом сообщили ТАСС в поддержке банка.

После поиска в AppStore приложения "Тинькофф" первым появляется TBank App, который в фотографиях выставил изображения карт "Тинькофф Банка" и сделал такую же цветовую гамму. Однако в описании не сообщается, к какой финансовой организации относится TBank App.

"Это не наше приложение, скачивать его нельзя. Не гарантируем безопасность ваших данных, если вы скачаете это приложение и запустите его на телефоне", – заявил оператор поддержки.

В "Тинькофф" также предупредили, что скачать их приложение на iOS можно только с помощью представителя банка.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение "Тинькофф Банка" стало недоступным для скачивания в Google Play. При этом приложения "Тинькофф Инвестиции" и "Тинькофф Мобайл" доступны в магазине.

20 июля Минфин США ввел против "Тинькофф Банка" санкции. Ограничения также последовали со стороны канадских властей.

Позже "Тинькофф Банк" предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей. Сотрудник поддержки банка сообщил, что карты платежной системы UnionPay прекратили работу уже 20 июля. Кроме того, по его словам, организация в ближайшее время приостановит их выпуск.

Мобильное приложение "Тинькофф Банка" удалили из Google Play