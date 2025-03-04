Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 15:45

Безопасность

"Техно": как безопасно заряжать смартфон

"Техно": как безопасно заряжать смартфон

"Техно": как избежать пожаров из-за зарядных устройств

Свыше 350 тыс москвичей установили самозапреты на кредиты

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Индийском океане

В России могут ввести "период охлаждения" при сделках с недвижимостью

Маркетплейсы введут биометрическую защиту от мошенников

На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

Сервис по самозапрету на кредиты и займы запустили на портале "Госуслуги"

Эксперты рассказали о законах, которые вступили в силу 1 марта

Мошенники стали обманывать своих жертв под видом психологов

От 3 до 10 пожаров в день происходит из-за устройств, оставленных на зарядке, сообщает МЧС. Эксперты объясняют, что причиной возгорания могут стать некачественные зарядные устройства, поврежденные аккумуляторы или перегрев гаджетов.

Современные телефоны оснащены защитой от перегрева, но важно соблюдать правила безопасности: не оставлять устройства на зарядке под подушкой, избегать дешевых кабелей и следить за состоянием батареи.

Если смартфон загорелся, его нельзя тушить водой – лучше использовать соду или накрыть металлической посудой.

Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
безопасностьвидеоАлина ГилеваРоман КарловМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика