"Техно": как безопасно заряжать смартфон

От 3 до 10 пожаров в день происходит из-за устройств, оставленных на зарядке, сообщает МЧС. Эксперты объясняют, что причиной возгорания могут стать некачественные зарядные устройства, поврежденные аккумуляторы или перегрев гаджетов.

Современные телефоны оснащены защитой от перегрева, но важно соблюдать правила безопасности: не оставлять устройства на зарядке под подушкой, избегать дешевых кабелей и следить за состоянием батареи.

Если смартфон загорелся, его нельзя тушить водой – лучше использовать соду или накрыть металлической посудой.

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