Депутат Чернышов предложил создать реестр самозапрета на азартные игры

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе ФНС Даниилу Егорову с предложением создать федеральный реестр самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт". Об этом сообщает РИА Новости.

Как указано в документе, реестр позволит россиянам добровольно вносить себя в базу на определенный срок – от трех месяцев до пожизненного запрета. Также в "Стопазарт" предлагается автоматически включать тех, кто имеет подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и другим обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима выплат.

Чернышов считает, что такие меры позволят минимизировать риски ухудшения финансового положения граждан, предотвратят дальнейшее наращивание долговой нагрузки и будут способствовать более ответственному отношению людей к своим финансовым обязательствам.

Вице-спикер ГД отметил, что реализация инициативы возможна при участии операторов букмекерских контор и организаторов азартных игр, которые должны будут проверять наличие гражданина в реестре перед предоставлением соответствующих услуг.

Как пояснил депутат, азартные игры и ставки – причина серьезных финансовых проблем для тысяч россиян. Люди попадают в долговые ямы, проигрывая кредиты, пособия и даже деньги на нужды семьи, уточнил он.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта с 2026 по 2028 года до 2,25 и 2,5% от выручки соответственно. Отчет о продленной работе предоставят премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ГД Вячеслав Володин. Срок исполнения поручения – 15 июля.