В ГД внесен законопроект, регулирующий психологическую деятельность в РФ

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В ГДЕ внесен законопроект о регулировании психологической помощи в РФ, который подготовили глава КПРФ Геннадий Зюганов и депутат Нина Останина. Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты.

"Законопроектом заложены основы именно психологической деятельности, которая подразделяется на психологическую помощь (в основе которой лежит государственное регулирование) и платные психологические услуги, к которым наблюдается большое количество претензий, особенно к их качеству и безопасности", – сказано в пояснительной части.

Проект предлагает закрепить правовые условия для качественного оказания помощи. Такая необходимость связана с ростом числа псевдопсихологов, которые нарушают законодательство, объясняют парламентарии. Авторы обратили внимание на то, что в РФ стало много аферистов, выдающих за "психологическую помощь" тренинги личностного роста и занятия магией.

В таких условиях важно установить критерии подготовки и оценки квалификации специалистов, подчеркивается в проекте. Ими должны пользоваться организации, осуществляющие управление деятельностью психологического характера для населения и трудовых коллективов.

Инициатива раскрывает такие понятия, как "психологическая деятельность", "психолог", "психологическая организация", "психологическая тайна", "получатель психологической помощи" и "получатель платных психологических услуг" и другие. Также законодатели предлагают указывать требования к психологам для доступа в профессию.

Помощь смогут оказывать специалисты с высшим профильным образованием и с непрофильным, но прошедшим переподготовку. В рамках законопроекта определен переходный период – с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2029 года. В это время прошедшие профессиональную переподготовку смогут получить высшее образование, поясняют парламентарии.

При этом с 1 января 2030 года частная практика будет доступна только тем, у кого стаж составляет не менее трех лет по профилю деятельности.

Проект также определяет принципы психологической деятельности и права получателя, а также особенности оказания психологической помощи и предоставления платных психологических услуг детям.

Основные положения могут начать действовать с 1 марта 2026 года.

Ранее в РФ предложили обязать психологов повышать квалификацию раз в 5 лет. При этом депутаты Госдумы подчеркнули, что осуществлять психологическую деятельность не смогут граждане, признанные судом недееспособными и состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере из-за лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. Судимые люди и лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, также не будут иметь право работать психологами.

