В РФ предложили обязать психологов повышать квалификацию раз в 5 лет

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В России подготовили законопроект, согласно которому психологи будут обязаны повышать квалификацию раз в пять лет. Об этом в телеграм-канале сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Проектом подразумевается, что работать психологом будут иметь право граждане с профильным высшим образованием, отвечающие соответствующим квалификационным требованиям. Кроме того, такое право будет у людей с непрофильным высшим образованием, прошедшим профессиональную подготовку и подтвердившим свою квалификацию. Психологи будут обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, уточнила депутат.

Останина подчеркнула, что осуществлять психологическую деятельность не смогут граждане, признанные судом недееспособными и состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере из-за лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. Судимые люди и лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, также не будут иметь право работать психологами.

Кроме того, проект предполагает законодательное закрепление понятий "психологическая деятельность", "психологическая помощь", "получатель психологической помощи", "психолог" и "психологическая организация". Вместе с тем планируется прописать в законе понятие "психологическое благополучие". Согласно проекту, это состояние гражданина, при котором он успешно реализовывает свой потенциал в различных сферах жизнедеятельности, учится и работает, а также справляется с факторами, способными негативно влиять на его психологическое состояние.

Законопроект также определяет основные принципы, формы и виды психологической деятельности, права получателя психологической помощи и права и обязанности психолога. Документом прописываются гарантии получателей психологической помощи об уважительном отношении, сохранении психологической тайны и отказе от фото-, видео-, аудио- и других способов фиксации при получении психологической помощи.

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