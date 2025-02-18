Депутат Останина предложила запретить психологическую помощь детям без согласия родителя

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В России могут запретить несовершеннолетним получать психологическую помощь без согласия одного из родителей, говорится в проекте базового закона "Об основах регулирования психологической деятельности в РФ". Текст документа опубликован в телеграм-канале главы думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной.

"Решила выложить наш проект здесь для максимально подробного ознакомления с ним всех заинтересованных лиц. Читайте, изучайте, присылайте ваши мнения, они обязательно будут учтены на этапе внесения поправок", – отметила она.

Законопроект предусматривает оказание психологической помощи лицам младше 18 лет только с добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя. Согласие должно быть оформлено в письменной или электронной форме.

В это же время в ряде случаев дети смогут обращаться за помощью самостоятельно, без разрешения родителей. В число исключений входят угроза жизни и здоровью ребенка, невозможность получения согласия в условиях ЧС или нахождения ребенка под стражей. Также это распространяется на случаи обращения за дистанционной анонимной помощью.

Договор с платным психологом, если ребенку меньше 14 лет, заключает один из родителей. Но ребенок от 14 до 18 лет может подписать документы сам, с письменного согласия родителей.



"Нами прописаны правовые условия для качественного оказания психологической помощи и предоставления платных психологических услуг, сформированные в единую стратегию", – прокомментировала Останина.

Ранее сообщалось, что ученики столичных школ чаще всего обращаются к психологам, чтобы решить проблемы в отношениях со сверстниками. На втором месте по популярности находятся вопросы об отношениях с родителями.

Чаще всего за помощью обращаются подростки в возрасте от 13 до 16 лет. В большей степени девочки.

