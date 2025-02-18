Депобразования: школьники чаще обращаются к психологам из-за проблем со сверстниками

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ученики столичных школ чаще всего обращаются к психологам, чтобы решить проблемы в отношениях со сверстниками. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки города.

"Чаще всего к нам обращаются подростки в возрасте от 13 до 16 лет. В большей степени девочки. Мальчики реже обращаются за помощью", – отметил педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Андрей Казаков.

Второй по популярности темой, после выяснения отношений со сверстниками, стали проблемы с родителями. Но специалисты помогают школьникам и с другими вопросами. Психологи подскажут, как сообщить родителям о плохой оценке, как помириться с другом, как найти новых знакомых и куда обратиться в случае опасной ситуации.

"Отделения центра работают в 10 округах столицы по 30 адресам. Помощь детям оказывают более 500 специалистов: психологи, дефектологи, логопеды. Консультации доступны и для родителей с детьми младшего возраста", – добавили в пресс-службе.

В центре принимают детей в возрасте от полутора лет. Записаться на прием можно через портал mos.ru. Кроме того, поддержку от специалиста можно получить прямо в своей школе, так как в каждой образовательной организации города действует психолого-педагогическая служба.

Кроме того, ученики могут воспользоваться детским телефоном доверия 8 (800) 200-01-22 (с мобильных телефонов – 124) или написать в подростковый чат "Мырядом.онлайн". Помощь предоставляется анонимно.

Ранее стало известно, что количество инцидентов с кибербуллингом несовершеннолетних в 2024 году увеличилось на 15%. На 30% чаще агрессию стал провоцировать контент с участием детей, который размещали в Сети их родители. Специалисты посоветовали взрослым, которые хотят делиться моментами из жизни семьи, в первую очередь учитывать интересы детей.

