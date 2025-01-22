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Новости

22 января, 21:45

Безопасность

Аналитики выяснили, что школьники все чаще становятся жертвами телефонных мошенников

Аналитики выяснили, что школьники все чаще становятся жертвами телефонных мошенников

В Московском образовательном комплексе "Запад" открылся новый кулинарный полигон

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 января

Мистера и Мисс студенчество выберут в Москве

В департаменте природопользования сообщили, что тепло не повлияет на смену окраса животных

В доме на Студенческой появились трещины после перепланировки в подвале

"Мой район. Новости": в лесах Москвы начали расти грибы

Финал конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы" проходит в столице

Путин заявил, что социальные выплаты и пособия в России проиндексируют на 9,5%

Потепление до 4 градусов придет в Москву в конце недели

Школьники все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Аналитики назвали самые популярные способы обмана детей. Под видом правоохранителей им предлагают защитить родителей и крадут семейные сбережения.

Схемы для взлома банковских счетов и аккаунтов появились в онлайн-играх. Психологи советуют родителям объяснить детям, что посторонние взрослые не обращаются за помощью к несовершеннолетним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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