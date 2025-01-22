Аналитики выяснили, что школьники все чаще становятся жертвами телефонных мошенников

Школьники все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Аналитики назвали самые популярные способы обмана детей. Под видом правоохранителей им предлагают защитить родителей и крадут семейные сбережения.

Схемы для взлома банковских счетов и аккаунтов появились в онлайн-играх. Психологи советуют родителям объяснить детям, что посторонние взрослые не обращаются за помощью к несовершеннолетним.

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