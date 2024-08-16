Замначальника МЖИ: почти 1,6 тыс москвичей выбрали упрощенное согласование перепланировок

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За минувшие полгода в Мосжилинспекцию от горожан поступило порядка 14 тысяч заявок на согласование перепланировки, с каждым годом горожане активнее согласовывают незначительные изменения перепланировки. Об этом Агентству "Москва" рассказал заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Москвы Евгений Селиверстов.

"Из массива обращений можно выделить получение согласий на выполнение планируемых работ – таких заявок было зарегистрировано около 6 тысяч. Дополнительно 3,5 тысячи запросов касались получения акта о выполненных переустройствах. Почти 1,6 тысячи москвичей выбрали упрощенный способ согласования перепланировок – по представленному эскизу", – сказал Селиверстов.

Он также отметил, что с 1 апреля вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ и федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", благодаря которым процедура стала проще для заявителя.

"Чтобы оформить акт о завершенной перепланировке помещения через портал mos.ru, необходимо предоставить его технический план, разработанный кадастровым инженером. Ранее после получения акта жители самостоятельно обращались в Росреестр для внесения поправок в ЕГРН. Сейчас Мосжилинспекция проводит эту процедуру в электронном формате бесплатно, а после внесения изменений в ЕГРН направляет собственнику выписку", – пояснил Селиверстов.

По его словам, новый порядок не повлиял на сроки оказания услуги по перепланировке. Для многоквартирных домов он составляет 20 рабочих дней, а для объектов культурного наследия – 30 дней. Оформление акта о завершенной перепланировке займет 10 рабочих дней, если работы были согласованы с Мосжилинспекцией или выполнены по эскизу. Чтобы узаконить выполненные без разрешения работы, необходимо будет ждать 30 рабочих дней.

С 1 января текущего года штраф за незаконную перепланировку составляет 2–2,5 тысячи рублей для физлиц, а для юрлиц – от 40 до 50 тысяч. За это правонарушение собственнику квартиры может грозить от инспектора предписание, по которому владелец жилья должен будет узаконить перепланировку или вернуть все в исходный вид.