Москвичам упростили процедуру перепланировки жилых помещений

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Согласовать переустройство или перепланировку жилых помещений в домах можно без подачи документов в Росреестр. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

С 1 апреля 2024 года в России вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, по которому для изменений планировки не нужно самим подавать документы в ведомства. В пресс-службе уточнили, что это бесплатно сделают уполномоченные органы в электронном виде – Мосжилинспекция. Сотрудники инспекции, добавили в комплексе городского хозяйства, будут сами направлять заявления граждан в Росреестр.

Изменения в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) придется вносить и в случае изменения границ или площади помещения, его конфигурации, а также появления новых комнат. Подать заявление можно на портале mos.ru. К нему может потребоваться приложить квитанцию об уплате госпошлины или технический план в зависимости от проведенных работ.

"Теперь процедура станет проще для заявителей. Мосжилинспекция самостоятельно выполнит ее в электронном виде на безвозмездной основе и после внесения изменений в ЕГРН направит соответствующую выписку собственнику", – уточнили в пресс-службе.

При этом срок оказания услуги никак не изменится. Для жителей многоквартирных зданий он составит 20 рабочих дней, а в объектах культурного наследия – 30. Оформление акта о завершенной перепланировке займет 10 рабочих дней, если работы проводились после согласования с инспекцией или по эскизу.

"Чтобы узаконить самовольно выполненные работы понадобится 30 рабочих дней. При этом срок рассмотрения документации для внесения в ЕГРН может составить до 180 дней", – заключили там.

Ранее президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков рассказал, что сумма штрафа в случае незаконной перепланировки с 1 января 2024 года повысилась до 2–2,5 тысячи рублей, а для юрлиц – 40–50 тысяч рублей.