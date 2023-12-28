С 1 января 2024 года в РФ вводятся новые штрафы за перепланировку квартир

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В случае незаконной перепланировки сумма штрафа возрастет до 2–2,5 тысячи рублей с 1 января 2024 года, а для юрлиц она будет достигать от 40 до 50 тысяч. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на президента СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилла Кулакова.

По словам эксперта, за это правонарушение собственнику квартиры может грозить от инспектора предписание, по которому владелец жилья должен будет узаконить перепланировку или вернуть все в исходный вид.

Также будут внесены изменения с 1 января 2024 года в Жилищный кодекс РФ и Закон о госрегистрации недвижимости по поводу оформления перепланировок и переустройства помещений в многоквартирных домах, а также перевода жилых помещений в нежилые. При этом в законе изменят и само определение "перепланировка" – это изменение границ, или площади помещения, или объединение помещений.

"Законом предусмотрена обязанность внести сведения о новых границах перепланированного помещения в ЕГРН и поставить его на кадастровый учет. По окончании работ собственнику следует направить техплан перепланированного помещения в орган местного самоуправления", – отметил Кулаков.

Более того, при переводе жилого помещения в нежилое необходимо внести изменения о назначении помещения в ЕГРН. Перевод является оконченным со дня внесения изменений, что важно, так как с этого момента изменяется налогообложение данного объекта.

Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко отметила, что перепланировку необходимо подтверждать документально, актом приемочной комиссии. Он должен быть утвержден не позднее чем через 30 дней после того, как было подано уведомление об изменениях.

"Перепланировка помещения в многоквартирном доме считается завершенной со дня внесения изменений в сведения ЕГРН или постановки на кадастровый учет образованных помещений и государственной регистрации права на них", – заключила Иващенко.

Ранее Мосжилинспекция напомнила о недопустимых вариантах перепланировки квартиры. В ведомстве подчеркнули, что запрещено самовольно сносить несущие стены, демонтировать инженерные короба и объединять газифицированную кухню с жилой комнатой.

Также нельзя вносить изменения в перепланировку, которые могут ухудшить условия проживания, нарушить работу общедомовых инженерных систем и конструктива многоквартирного дома.



Мосжилинспекция запустила чат-бот по вопросам перепланировки квартир