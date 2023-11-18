Мосжилинспекция напомнила о недопустимых вариантах перепланировки квартиры

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При перепланировке квартиры запрещено самовольно сносить несущие стены, демонтировать инженерные короба и объединять газифицированную кухню с жилой комнатой. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на заявление Государственной жилищной инспекции Москвы.

В ведомстве напомнили о том, что запрещены действия, которые могут ухудшить условия проживания, нарушить работу общедомовых инженерных систем и конструктива многоквартирного дома.

Так, например, не допускается самовольный снос несущих стен, демонтаж или уменьшение габаритов инженерных коробов, устройство кухни или санузла над жилой комнатой нижерасположенной квартиры. Также запрещено объединять балкон или лоджию с внутренними помещениями, устраивать водяные теплые полы с подключением к общедомовой системе водоснабжения.

Перепланировка с затрагиванием несущих конструкций возможна только при наличии полного пакета проектной документации, согласованной Мосжилинспекцией.

"Проектная документация должна содержать необходимые расчеты несущей способности, схемы и конструктивные решения по усилению металлоконструкциями устраиваемого проема. При рассмотрении документации сотрудники Мосжилинспекции осуществляют проверку выводов проектной организации", – напомнили в ведомстве.

Ранее Мосжилинспекция предупредила москвичей о схеме мошенничества с заменой домофонов. В пресс-службе объяснили, что мошенники намерено создают такую ситуацию, при которой собственник сам закажет у них услугу.