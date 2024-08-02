Москвичи подали более 14 тысяч заявок на согласование планировки за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 14 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей за полгода, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он напомнил, что сейчас услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде. Подать заявление и направить документы нужно через портал mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении.

Чаще всего москвичи обращались за согласованием планируемых работ. На сегодняшний день поступило около 6 тысяч таких заявлений. Еще 3,5 тысячи обращений касались оформления акта о проведенном переустройстве. Почти 1,6 тысячи москвичей захотели узаконить перепланировки в упрощенном порядке.

Бирюков напомнил, что жители столицы стали оформлять перепланировку в онлайн-формате с августа 2020 года. Это упростило процедуру и сократило сроки оказания услуги.

С 2022 года стало возможным согласование в упрощенном порядке отклонений от утвержденных проектов без повторного обращения. При этом изменения не должны затрагивать несущие конструкции, общее имущество и границы санузлов.

С апреля 2024 года Мосжилинспекция направляет заявления в Росреестр для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости. До этого времени собственнику приходилось самостоятельно заниматься этим.

Ранее президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков рассказал, что сумма штрафа в случае незаконной перепланировки с 1 января 2024 года повысилась до 2–2,5 тысячи рублей, а для юрлиц – 40–50 тысяч рублей.