Москвичам рассказали, как определяют и подтверждают класс энергоэффективности дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Класс энергоэффективности жилого дома – это показатель рационального и эффективного расхода энергии систем водоснабжения, отопления, вентиляции и освещения. И чем он выше, тем больше экономия ресурсов и ниже стоимость коммунальных платежей, передает портал мэра и правительства Москвы.

В новых, реконструированных или прошедших капремонт домах класс энергоэффективности определяет Мосгосстройнадзор, а в домах, которые уже эксплуатируются, – Мосжилинспекция, рассказали в комплексе городского хозяйства столицы. Для того чтобы последнее ведомство определило класс энергоэффективности здания, нужно подать соответствующие заявление и декларацию. В последнем документе заявитель указывает фактические показания расхода энергетических ресурсов за декларируемый год. Это суммарный удельный годовой расход на общедомовые нужды электроэнергии и тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячую воду в расчете на один квадратный метр площади помещений, которые не отнесены к общему имуществу. Кроме того, нужно приложить копии подтверждающих это документов.

Отмечается, что подать документы могут как собственники квартир жилого дома в случае самоуправления, так и управляющая организация. Рекомендуемые формы деклараций и заявлений опубликованы на сайте.

В Мосжилинспекции напомнили, что присвоить классы энергоэффективности может только данное ведомство, коммерческие организации не вправе проводить такие действия.

Ранее зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, как снизить оплату за коммунальные услуги. По ее словам, человек может отключить радиоточку и отказаться от коллективной телеантенны. Кроме того, она рекомендовала отключать электроприборы из розеток, когда те не работают, и выключать свет в квартире, если он не нужен.

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