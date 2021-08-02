Повышение энергоэффективности зданий благоприятно скажется на экологии – Баженов

Фото: Максим Манюров
Журналист Тимофей Баженов оценил предложение Минэкономразвития сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при их продаже или сдаче в аренду.
В первую очередь Баженов отметил, что самая большая сумма коммунального платежа, которая ежемесячно приходит к каждому жильцу многоквартирного дома, – плата за отопление, потребление которого напрямую зависит от энергоэффективности здания.
"Практика показывает, что разница в плате за отопление на квадратный метр может достигать трети суммы и даже больше, в зависимости от энергетического класса здания. А расходы на теплоснабжение в зданиях, например классов А++ и G могут отличаться чуть ли не в два раза", – сказал журналист.
Он подчеркнул, что для строительства энергоэффективных зданий используются более дорогие материалы, из-за чего стоимость квадратных метров может превышать привычные варианты на 5–10 процентов. Однако эти средства быстро окупаются благодаря существенной экономии на коммунальных платежах.
"Строительство зданий с высокой энергетической эффективностью, помимо экономии ресурсов, снижает нагрузку на экологию, так как на их отопление требуется тратить меньше топлива. Следовательно, в окружающую среду выбрасывается меньше углекислого газа и загрязняющих ее продуктов горения", – заявил тележурналист.
При этом Баженов выразил мнение, что недобросовестные застройщики и девелоперы могут воспользоваться новым законодательством и начать существенно завышать цены на недвижимость. В связи с этим он предложил привлечь к разработке закона экспертов и представителей общественности в сфере строительства и ЖКХ.
Ранее стало известно, что в России указание класса энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду может стать обязательным. Такой законопроект власти планируют разработать к 2023 году.
Предполагается, что благодаря нововведению можно будет узнавать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ. При этом дополнительных финансовых сборов с населения за определение класса энергоэффективности здания не предусмотрено.
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