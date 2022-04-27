Москвичам рассказали, зачем на домах указывают класс энергоэффективности

Фото: телеграм-канал "МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ"

В Мосжилинспекции объяснили, зачем на домах указывают класс энергоэффективности.

"Для жителей это важная информация. Выше класс, значит, дом потребляет меньше энергоресурсов. А чем меньше потребление энергетических ресурсов, тем ниже цифра в платежке", – приводится заявление ведомства на портале мэра и правительства Москвы.

Приказ Минстроя устанавливает суммарно девять классов энергоэффективности, где А++ и А+ являются высочайшим, А – очень высоким, В – высоким, С – повышенным, а D – нормальным. Кроме того, есть категории E, F и G – пониженный, низкий и очень низкий соответственно.

Класс энергоэффективности присваивается на уровне Мосжилинспекции, подтвердить или пересчитать его можно не чаще одного раза в год. С такой же периодичностью управляющие организации должны разрабатывать и сообщать собственникам помещений предложения по улучшению энергоэффективности того или иного жилого дома.

Описываемый показатель может как расти, так и уменьшаться, например в случаях износа инженерных коммуникаций.

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