Порядка 2,2 тыс лифтов планируют заменить в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в 2022 году планируют заменить порядка 2,2 тысячи лифтов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в столице уже больше 10 лет идет масштабная программа обновления лифтов в многоквартирных домах: за это время заменили свыше 39 тысяч. По словам мэра, сейчас в городе нет ни одного лифта со сроком эксплуатации выше 25 лет.

"Мы меняем их строго в год окончания службы. При этом с 2014 года в жилых домах монтируем лифты исключительно российского производства", – сказал мэр столицы.



Собянин рассказал, что с недавнего времени в Москве установили новые требования к лифтам для создания дополнительного комфорта. К примеру, там, где позволяет шахта, увеличивается проем дверей до 700–800 миллиметров.

В отделке кабин используются износостойкие материалы и яркое энергоэффективное освещение. На кнопки нанесен шрифт Брайля.

Ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков рассказал, что новые подъемники появятся в том числе в домах в центре Москвы. К примеру, в здании 1880 года в Кривоколенном переулке, где жил архитектор и изобретатель Владимир Шухов, а также в самом высоком доме округа – 24-этажной башне на Новом Арбате.

Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

