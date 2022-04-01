Порядка 2,2 тыс лифтов планируют заменить в Москве в 2022 году

16:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в 2022 году планируют заменить порядка 2,2 тысячи лифтов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что в столице уже больше 10 лет идет масштабная программа обновления лифтов в многоквартирных домах: за это время заменили свыше 39 тысяч. По словам мэра, сейчас в городе нет ни одного лифта со сроком эксплуатации выше 25 лет.
"Мы меняем их строго в год окончания службы. При этом с 2014 года в жилых домах монтируем лифты исключительно российского производства", – сказал мэр столицы.
Собянин рассказал, что с недавнего времени в Москве установили новые требования к лифтам для создания дополнительного комфорта. К примеру, там, где позволяет шахта, увеличивается проем дверей до 700–800 миллиметров.
В отделке кабин используются износостойкие материалы и яркое энергоэффективное освещение. На кнопки нанесен шрифт Брайля.
Ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков рассказал, что новые подъемники появятся в том числе в домах в центре Москвы. К примеру, в здании 1880 года в Кривоколенном переулке, где жил архитектор и изобретатель Владимир Шухов, а также в самом высоком доме округа – 24-этажной башне на Новом Арбате.
Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.
Свыше 130 лифтов обновят в жилых домах в центре Москвы в 2022 году
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