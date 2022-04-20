Минстрой предложил ввести оплату тепла только в отопительный сезон в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минстрой подготовил проект постановления правительства о переходе к 2024 году российских регионов на оплату тепла только в отопительный сезон.

Согласно документу, опубликованному на сайте проектов нормативных актов, исключение касается только Москвы. При этом для города могут устанавливаться особенности определения способа и порядка оплаты указанной коммунальной услуги.

Сегодня регионы сами определяют способ оплаты отопления – каждый месяц или только в отопительный сезон. В подготовленном проекте отмечается, что порядок расчета платы является одной из самых острых тем обращений граждан в министерство.

"Изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, в том числе получая видимый экономический эффект в актуальных начислениях при реализации энергоэффективных мероприятий", – говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что информационный сервис, позволяющий жителям столицы узнать график отключений горячей воды, начнет работать после 20 апреля. Он напомнил, что отключения требуются для подготовки теплосетей к осенне-зимнему периоду.

