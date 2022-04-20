Минстрой предложил ввести оплату тепла только в отопительный сезон в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минстрой подготовил проект постановления правительства о переходе к 2024 году российских регионов на оплату тепла только в отопительный сезон.
Согласно документу, опубликованному на сайте проектов нормативных актов, исключение касается только Москвы. При этом для города могут устанавливаться особенности определения способа и порядка оплаты указанной коммунальной услуги.
Сегодня регионы сами определяют способ оплаты отопления – каждый месяц или только в отопительный сезон. В подготовленном проекте отмечается, что порядок расчета платы является одной из самых острых тем обращений граждан в министерство.
"Изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, в том числе получая видимый экономический эффект в актуальных начислениях при реализации энергоэффективных мероприятий", – говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что информационный сервис, позволяющий жителям столицы узнать график отключений горячей воды, начнет работать после 20 апреля. Он напомнил, что отключения требуются для подготовки теплосетей к осенне-зимнему периоду.
Инфосервис с графиком отключений горячей воды начнет работу в Москве после 20 апреля
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