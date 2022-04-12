Собянин поручил начать подготовку к будущему отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поручил начать подготовку к прохождению отопительного сезона 2022–2023 годов.

К прохождению нового сезона подготовят все здания и сооружения Москвы – всего более 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, 8,9 тысячи социальных объектов и 30,8 тысячи объектов экономики.

На ТЭЦ обеспечат необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тысячи тонн мазута, 280,6 тысячи тонн угля, 20,5 тысячи тонн дизельного топлива. Отмечается, что этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов Москвы зимой в течение семи суток.

Завершить подготовительные работы должны до 25 августа. Системы будут готовы к пуску тепла на социальные объекты и в жилые дома к 1 сентября, на другие городские объекты – к 15 сентября.

Часть работ началась еще до завершения текущего отопительного сезона. В частности, проводится опрессовка тепловых сетей на участках, не требующих отключения потребителей.

В пресс-службе мэра и правительства столицы рассказали, что комплексная работа по повышению надежности городской энергетической и коммунальной инфраструктуры позволила не только ежегодно снижать износ сетей, но и устранить дефицит и достичь 50% резервов мощностей в системах тепло- и водоснабжения, а в системах энерго- и газоснабжения накопить резерв мощностей от 19 до 24%.

В прошедшем осенне-зимнем периоде в столице выпало 193 сантиметра снега при климатической норме 152 сантиметра. Переход температуры через 0 произошел 73 раза. Для своевременной уборки снега с городских территорий и очистки кровель зданий задействовали более 100 тысяч человек и свыше 12,5 тысячи единиц техники.

Все системы ресурсоснабжения города работали в штатном режиме. Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях подготовили около 1,4 тысячи аварийно-восстановительных бригад, оснащенных порядка 1,5 тысячи единиц специализированной техники и свыше 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения.

Аварий и инцидентов, приводивших к длительному отключению потребителей от света, воды и тепла, не допущено. Для горожан работали 4 0 99 объектов зимнего отдыха.

В прошлом году отопительный сезон стартовал 13 сентября. В течение пяти дней весь жилой сектор города был обеспечен теплом. К сезону 2021–2022 годов власти подготовили около 74 тысяч объектов, из них – 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.

Завершится текущий отопительный сезон в конце апреля – начале мая.

Также в столице проходит месячник по уборке и благоустройству. В частности, 12 апреля в столице начали промывку Крымского моста. Бригада из пяти специалистов с помощью двух поливомоечных машин должна выполнить работу за один день. Пешеходное и транспортное движение по мосту ограничиваться не будет.

До этого масштабные работы по промывке фасадов зданий начались на внутренней стороне Садового кольца, Тверской и Тверской-Ямской улицах. Специалисты с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники в первую очередь очищают дома, входящие в центральные улицы и вылетные магистрали. Всего задействованы 300 автовышек, 120 из них – в ЦАО, где фасады отличаются архитектурной сложностью.