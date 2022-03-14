В Москве завершили демонтаж новогодних световых конструкций

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В Москве завершили демонтаж всех декоративных световых элементов и конструкций, установленных к новогодним праздникам. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

"Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправили на специальные склады, где они будут храниться до следующего Нового года. Специалисты проверят их на предмет повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что для украшения улиц, парков, скверов и площадей используется современное энергосберегающее оборудование.

В этом году к Новому году и Рождеству на улицах столицы было размещено более 1,5 тысячи праздничных плакатов с поздравлениями. Также было установлено более 4 тысяч объемных декоративных конструкций.