Масштабные работы по промывке фасадов зданий начались в Москве

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Масштабные работы по промывке фасадов зданий начались на внутренней стороне Садового кольца, Тверской и Тверской-Ямской улицах, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Специалисты с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники в первую очередь очищают дома, входящие в центральные улицы и вылетные магистрали. Всего задействовано 300 автовышек, 120 из них – в ЦАО, где фасады отличаются архитектурной сложностью.

"Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

Ранее сообщалось, что первую в 2022 году промывку дорог с шампунем проведут в Москве 9 апреля. Асфальтобетонные и плиточные парковки дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории промоют специальным средством. После этого улицы промоют еще раз, но уже водой.

