Отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля – начале мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве отопительный сезон завершится в конце апреля – начале мая. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, месячник по уборке и благоустройству завершится промывкой дорог и подготовкой к остановке тепла.
"Все зависит от температурного режима наружного воздуха. Если в течение пяти суток температура будет выше +8 градусов, тогда мы останавливаем отопительный период", – пояснил Бирюков.
В Москве отопительный сезон стартовал 13 сентября. В течение пяти дней весь жилой сектор города был обеспечен теплом. К сезону 2021–2022 годов власти подготовили около 74 тысяч объектов, из них – 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.
Ранее Бирюков рассказал, что в этом году столичные улицы, площади и скверы украсят более 55 миллионов цветов. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров. Высадка растений пройдет поэтапно.
Количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. Все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны. Цветы будут радовать москвичей до поздней осени.
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