Более 55 млн цветов украсят Москву в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В этом году столичные улицы, площади и скверы украсят более 55 миллионов цветов, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в Парке Победы на Поклонной горе", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.
Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров. Высадка растений пройдет поэтапно, благодаря чему цветы будут радовать москвичей до поздней осени.
К майским праздникам в столице распустятся 14 миллионов тюльпанов, луковицы высадили еще осенью прошлого года.
"С установлением стабильной теплой погоды начнется высадка 4,6 миллиона саженцев виолы. В конце мая – начале июня на городских клумбах появятся 35,4 миллиона однолетников, всего более 100 разных сортов", – подчеркнул Бирюков.
Затем продолжится высадка многолетних цветов, в том числе пионов и роз. Общее количество этой рассады – более 1,2 миллиона штук.
Количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. Все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства осенью задекорировали клумбы разноцветной древесной щепкой для защиты луковиц тюльпанов от сильных морозов.
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