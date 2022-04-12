Промывку Крымского моста начали в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы начали промывку Крымского моста после зимы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Наши специалисты приступили к промывке Крымского моста. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистим чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста", –говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада из пяти специалистов с помощью двух поливомоечных машин выполнит работу за один день. Пешеходное и транспортное движение по мосту ограничиваться не будет.

Ранее масштабные работы по промывке фасадов зданий начались на внутренней стороне Садового кольца, Тверской и Тверской-Ямской улицах. Специалисты с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники в первую очередь очищают дома, входящие в центральные улицы и вылетные магистрали.

Всего задействованы 300 автовышек, 120 из них – в ЦАО, где фасады отличаются архитектурной сложностью.

