Фото: портал мэра и правительства Москвы
Информационный сервис, позволяющий жителям столицы узнать график отключений горячей воды, начнет работать после 20 апреля. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
По его словам, сервис разработан максимально удобным для пользователей способом. Он будет размещен на портале mos.ru, на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru.
"Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо указать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения профилактических работ", – отметил Бирюков.
Замглавы столицы напомнил, что плановые отключения горячего водоснабжения требуются для качественной подготовки теплосетей к осенне-зимнему периоду. Стартуют они после завершения отопительного сезона. Горячую воду в домах отключают на срок до 10 дней. За это время специалисты проводят необходимые гидравлические и температурные испытания.
"Из эксплуатации поочередно выводятся участки тепловых сетей, из-за чего на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя, который обеспечивает нагрев воды", – пояснил глава комплекса городского хозяйства столицы.
Бирюков отметил, что к 1 сентября в городе проведут профилактические мероприятия и ремонтные работы на 17 тысячах километров сетей. Это позволит предотвратить технологические нарушения в отопительный период, обеспечивая надежное теплоснабжение потребителей.
Ранее Сергей Собянин поручил начать подготовку к прохождению отопительного сезона 2022–2023 годов. К прохождению нового сезона подготовят все здания и сооружения Москвы – всего более 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, 8,9 тысячи социальных объектов и 30,8 тысячи объектов экономики.
Инфосервис с графиком отключений горячей воды начнет работу в Москве после 20 апреля
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