В Госдуме выступили против введения моратория на повышение стоимости услуг ЖКХ

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Введение запрета на повышение стоимости услуг ЖКХ невозможно, поскольку это противоречит условиям рынка и может повлечь тяжелые последствия для предприятий, заявила зампред комитета Госудумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Комментируя инициативу депутатов от ЛДПР, Разворотнева выразила уверенность, что соответствующий законопроект не будет поддержан нижней палатой российского парламента.

"Конечно, не будет поддержан, однозначно. Давайте мы еще выпустим законопроект, чтобы не повышались цены на продукты питания. На самом деле если заморозить все, то население в ближайшей перспективе останется без услуг вообще, потому что, к сожалению, инфляцию, стоимость материалов и прочее никто не отменял", – сказала Разворотнева.

Она отметила, что в настоящее время тарифы на коммунальные услуги повышаются ниже уровня инфляции – менее 3% в год. По словам Разворотневой, дальнейшее снижение данного показателя поставит под угрозу функционирование предприятий. При этом парламентарий согласилась, что методика расчета некоторых тарифов нуждается в доработке.

"На мой взгляд, сама методика формирования тарифов, когда на федеральном уровне одномоментно запускается рост тарифов, она приводит к тому, что еще больше раскручивается маховик инфляции, потому что все знают, что с 1 июля может повыситься и повышают абсолютно всем, надо или не надо. <...> Нужно отказываться от этой процедуры", – уточнила Разворотнева.

Также она пояснила, что высокий уровень цен на ЖКУ в России связан с низкой энергоэффективностью домов. По словам Разворотневой, россияне платят за тепло и воду, которые фактически не потребляют.

"Ресурсы у нас более дешевые, чем в большинстве других стран Европы, но платим мы по факту гораздо больше, чем европейцы, просто потому, что у нас очень неэнергоэффективные дома, у нас отсутствуют учет и контроль", – заключила депутат.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил о подготовке законопроекта о введении моратория на повышение платы за ЖКХ с июля 2022 года. Документ составили после прошедшего в Госдуме правительственного часа, посвященного проблемам ЖКХ. По словам авторов инициативы, кризис из-за пандемии коронавируса вызывал резкое сокращение реальных располагаемых доходов россиян.