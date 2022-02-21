В Госдуме предложили заморозить повышение платы за ЖКХ в период пандемии

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В России могут ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ с июля 2022 года. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от партии ЛДПР.
Текст документа в своем телеграм-канале выложил замруководителя фракции Ярослав Нилов.
"Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции", – указано в законопроекте.
Документ составили после прошедшего в Госдуме правительственного часа, посвященного проблемах ЖКХ. Авторы инициативы отмечают, что кризис из-за пандемии коронавируса вызывал резкое сокращение реальных располагаемых доходов граждан.
В ЛДПР также обратили внимание на безработицу на фоне пандемии, рост инфляции и повышение тарифов на коммунальные услуги. Депутаты утверждают, что заморозка повышения платы за ЖКХ поможет россиянам в вопросе реальных доходов.
Ранее в Госдуме предложили расширить полномочия сотрудников МЧС и скорой помощи по вскрытию жилищ. Речь шла о ситуациях, угрожающих жизни человека.
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