В ГД предложили расширить полномочия экстренных служб по вскрытию жилищ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил расширить полномочия сотрудников МЧС и скорой помощи по вскрытию жилищ. Речь идет о ситуациях, угрожающих жизни человека.
В письме, направленном вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Юрию Борисову, политик отметил, что забота о здоровье граждан является главной задачей государства. Сухарев добавил, что не всегда экстренные службы могут оказать помощь человеку, не способному открыть дверь.
По его словам, согласно нынешним законам, сотрудники экстренных служб должны дождаться представителей полиции, при которых вскрытие возможно. Однако на это уходит время, передает RT.
В конце декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон "О полиции", расширяющий полномочия сотрудников правоохранительных органов. В частности, закон предоставляет полицейским право проникать в различные помещения и на закрытые территории для задержания граждан, подозреваемых в совершении преступления или застигнутых на месте преступления.
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