Московский январь в 2025 году оказался одним из самых теплых в истории

Январь 2025 года в Москве может войти в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Аномально высокая температура привела к неожиданным природным явлениям: в Подмосковье начался грибной сезон, а на деревьях набухли почки.

Климатолог Алексей Карнаухов отмечает, что такие изменения подтверждают глобальный тренд потепления. Это оказывает серьезное влияние на сельское хозяйство и биосистемы.

На этой неделе синоптики обещают продолжение теплой погоды. Однако вопрос, вернется ли зима в феврале, остается открытым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.