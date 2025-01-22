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22 января, 13:15

Общество

Московский январь в 2025 году оказался одним из самых теплых в истории

Московский январь в 2025 году оказался одним из самых теплых в истории

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Январь 2025 года в Москве может войти в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Аномально высокая температура привела к неожиданным природным явлениям: в Подмосковье начался грибной сезон, а на деревьях набухли почки.

Климатолог Алексей Карнаухов отмечает, что такие изменения подтверждают глобальный тренд потепления. Это оказывает серьезное влияние на сельское хозяйство и биосистемы.

На этой неделе синоптики обещают продолжение теплой погоды. Однако вопрос, вернется ли зима в феврале, остается открытым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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