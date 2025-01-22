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22 января, 11:15

Общество

Московский январь 2025 года может стать одним из самых теплых в истории

Московский январь 2025 года может стать одним из самых теплых в истории

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Московский январь 2025 года может войти в топ-5 самых теплых за всю историю наблюдений. В Подмосковье начался грибной сезон, а на деревьях набухли почки. Вопрос о том, вернется ли зима в феврале, волнует не только жителей столицы, но и ученых.

По словам климатолога Алексея Карнаухова, изменения климата идут по экспоненте, и это тревожный сигнал. Если текущий тренд сохранится, через 200 лет глобальное потепление может привести к 100-градусному скачку температуры. Это затруднит жизнь не только людям, но и животным и растениям, а также повлияет на сельское хозяйство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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